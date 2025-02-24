Разговоры о важном: тема на 24 февраля 2025 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 24 февраля 2025 года, будет посвящен теме «Моя малая родина».

Цель урока: развитие у обучающихся представлений о том, что Россия – великая и уникальная страна, каждый из ее регионов прекрасен и неповторим своими природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться природой и беречь ее – часть любви к Отчизне. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Ближайшие темы «Разговоры о важном»:

3 марта — Международный женский день

10 марта — Массовый спорт в России

17 марта — День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека

Фото: разговорыоважном.рф.