Разговоры о важном: тема на 24 февраля 2025 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 24 февраля 2025 года, будет посвящен теме «Моя малая родина».
Цель урока: развитие у обучающихся представлений о том, что Россия – великая и уникальная страна, каждый из ее регионов прекрасен и неповторим своими природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться природой и беречь ее – часть любви к Отчизне. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.
Ближайшие темы «Разговоры о важном»:
3 марта — Международный женский день
10 марта — Массовый спорт в России
17 марта — День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека
Фото: разговорыоважном.рф.