«Первый отдел» 4 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Российский детективный сериал, который рассказывает о рабочих буднях строгого следователя Юрия Брагина и харизматичного опера Михаила Шибанова.
Премьера 4 сезона сериала «Первый отдел» состоялась 3 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Всего в новом сезоне будет показано 30 эпизодов.
Сколько сезонов и серий в сериале
Премьера сериала состоялась на телеканале НТВ 16 ноября 2020 года. Заключительная серия дебютного сезона вышла 27 ноября. В 1 сезоне было снято 20 серий.
1 сезон: 16 — 27 ноября 2020 (20 серий)
2 сезон: 9 — 17 марта 2022 (20 серии)
3 сезон: 2 — 19 октября 2023 (24 серии)
Смотреть онлайн 4 сезон сериала «Первый отдел» можно на телеканале НТВ с 3 февраля в 20:00 мск. 1-3 сезоны доступны для просмотра на платформе Иви.
Жанр - детектив.
Страна — Россия.
Режиссер — Денис Нейманд.
Актеры — Иван Колесников, Сергей Жарков, Елена Вожакина, Сергей Комаров, Олег Андреев, Владимир Литвинов.
Фото: НТВ.