Хоккей. «Спартак» — «Динамо» Москва: смотреть онлайн

В понедельник, 17 февраля, «Спартак» будет принимать на своем льду московское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2024/25. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Спартаковцы набрали 70 очков после 54 матчей и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Динамо» 72 очка и они идут вторыми на Западе.

Смотреть онлайн матч «Спартак» — «Динамо» Москва можно бесплатно на сайте «Матч ТВ».

У «Динамо» преимущество в личных встречах — 45 побед и 40 поражений. Пять последних встреч в «Мегаспорте» завершились победой спартаковских хоккеистов.