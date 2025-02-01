«Зимородок» 3 сезон: смотреть онлайн турецкий сериал

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.
3 сезон сериала «Зимородок»
Премьера 3 сезона сериала «Зимородок» состоялась 13 сентября 2024 года на турецком телеканале Star TV. В России 22 (95) серию можно посмотреть 21 февраля в онлайн-кинотеатрах Иви (в 19:55) и START (в 21:00).
Дата выхода новых серий:
22 (95) серия — 21 февраля
23 (96) серия — 28 февраля
24 (97) серия — 7 марта
19 серия должна была выйти на экраны по графику 24 января, но ее отложили на неделю из-за трагических событий на горнолыжном курорте в Турции.
Сколько сезонов и серий в сериале
Премьера сериала состоялась в Турции на канале Star TV в 2022 году. Заключительный эпизод первого сезона вышел в июне 2023 года. В первом сезоне было снято 36 серий и 37 во втором.
Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.
Оригинальное название - Yali Çapkini.
Жанр - драма, мелодрама.
Страна - Турция.
Режиссеры - Бурджу Алптекин.
Актеры - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.
Фото: Star TV.