Карта Курской области: граница с Украиной, районы

Карта Курской области с районами на границе с Украиной.
Область на карте Курской области, где ведутся боевые действия.
Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.
В Курске проживает 436 тысяч жителей.
Курская область граничит с Сумской областью Украины, протяженность границы составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.
Основные боестолкновения с ВСУ происходят в Кореневском и Суджанском районах Курской области.
Фото: Google Карты.