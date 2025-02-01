КХЛ 2024/2025. Расписание матчей, результаты игр, смотреть онлайн прямой эфир

Регулярный чемпионат КХЛ 2024/2025 стартовал 3 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом». Завершится первый этап чемпионата 23 марта 2025 года.
В 17-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписание матчей КХЛ в сезоне 2024/2025
17 февраля, понедельник
Амур – Трактор – 2:5
Сибирь – Автомобилист – 0:5
Барыс – Металлург Мг – 1:3
Витязь – Динамо Мн – 2:4
Северсталь – СКА – 3:5
ЦСКА – ХК Сочи – 1:4
Спартак – Динамо М – 3:2 ОТ
Смотреть онлайн прямой эфир матчей чемпионата можно на официальном сайте КХЛ или на платформе «Кинопоиск».
18 февраля, вторник
19:00 Нефтехимик – Ак Барс
19 февраля, среда
16:30 Авангард – Металлург Мг (Матч ТВ)
18:00 Лада – Салават Юлаев
19:30 ЦСКА – Динамо Мн (Матч ТВ)
19:30 Динамо М – ХК Сочи
Время начала матчей - московское.