КХЛ 2024/2025. Расписание матчей, результаты игр, смотреть онлайн прямой эфир

Регулярный чемпионат КХЛ 2024/2025 стартовал 3 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом». Завершится первый этап чемпионата 23 марта 2025 года.

В 17-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2024/2025

17 февраля, понедельник

Амур – Трактор – 2:5

Сибирь – Автомобилист – 0:5

Барыс – Металлург Мг – 1:3

Витязь – Динамо Мн – 2:4

Северсталь – СКА – 3:5

ЦСКА – ХК Сочи – 1:4

Спартак – Динамо М – 3:2 ОТ

Смотреть онлайн прямой эфир матчей чемпионата можно на официальном сайте КХЛ или на платформе «Кинопоиск».

18 февраля, вторник

19:00 Нефтехимик – Ак Барс

19 февраля, среда

16:30 Авангард – Металлург Мг (Матч ТВ)

18:00 Лада – Салават Юлаев

19:30 ЦСКА – Динамо Мн (Матч ТВ)

19:30 Динамо М – ХК Сочи

Время начала матчей - московское.