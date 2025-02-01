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КХЛ 2024/2025. Расписание матчей, результаты игр, смотреть онлайн прямой эфир

Сегодня, 11:49 Автор: Андрей Моисеев




Расписание матчей КХЛ в сезоне 2024/2025

Регулярный чемпионат КХЛ 2024/2025 стартовал 3 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом». Завершится первый этап чемпионата 23 марта 2025 года.

В 17-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2024/2025

17 февраля, понедельник

Амур – Трактор – 2:5
Сибирь – Автомобилист – 0:5
Барыс – Металлург Мг – 1:3
Витязь – Динамо Мн – 2:4
Северсталь – СКА – 3:5
ЦСКА – ХК Сочи – 1:4
Спартак – Динамо М – 3:2 ОТ

Смотреть онлайн прямой эфир матчей чемпионата можно на официальном сайте КХЛ или на платформе «Кинопоиск».

18 февраля, вторник
19:00 Нефтехимик – Ак Барс

19 февраля, среда
16:30 Авангард – Металлург Мг (Матч ТВ)
18:00 Лада – Салават Юлаев
19:30 ЦСКА – Динамо Мн (Матч ТВ)
19:30 Динамо М – ХК Сочи

Время начала матчей - московское.
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    Источник: HR Новости







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