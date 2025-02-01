HR Новости

«Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сегодня, 08:41 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Подслушано в Рыбинске

В один момент событие переворачивает жизнь журналиста небольшой провинциальной газеты. К Юре во время эпилептических припадков приходят видения, которые предсказывают убийства, происходящие в Рыбинске.

Интересный факт: сценарист Иван Баранов, который работал также над сериалами «Капельник» и «Гости из прошлого», родом из Рыбинска.

Премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» состоялась 30 января 2025 года в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START. Новые серии выходят еженедельно по четвергам. Всего в сериале 8 эпизодов.

Дата выхода новых серий:

5 серии — 20 февраля

6 серии — 27 февраля

7 серии — 6 марта

Смотреть бесплатно 1 и 2 серии в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Жанр — детектив, комедия, триллер.

Режиссер — Петр Тодоровский.

Страна — Россия.

Актеры — Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Сергей Дьяков.

Фото: START.
  • «Против всех» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
  • «Первый номер» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    •



    Источник: HR Новости







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Граница Брянской области с Украиной: показать на карте
    Хоккей 2025: матчи на сегодня, смотреть онлайн
    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Где находится Сумская область на карте Украины
    Граница Курской области с Украиной: показать на карте
    Где находятся Новые Юрковичи на карте Брянской области
    Где находится Ямполь на карте Сумской области
    Где находится Свердликово на карте Курской области
    Дроны ВСУ долетели до Сызрани: показать на карте, сколько километров
    Выходные в феврале в России: 24 февраля 2025 рабочий или выходной день


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru