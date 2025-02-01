Хоккей 2025: матчи на сегодня, смотреть онлайн

Регулярный чемпионат КХЛ 2024/2025 стартовал 3 сентября, завершится первый этап чемпионата 23 марта. В 17-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона. Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые сыграют в плей-офф.

Хоккей: матчи КХЛ сегодня

20 февраля

17:00 Автомобилист – Амур

17:30 Барыс – Северсталь

19:00 Локомотив – Куньлунь Ред Стар

19:30 Спартак – Сибирь

Смотреть онлайн матчи КХЛ в прямом эфире можно на официальном сайте КХЛ или на платформе «Кинопоиск».

21 февраля

17:00 Трактор – Лада

19:00 Ак Барс – Нефтехимик (Матч ТВ)

19:00 Торпедо – ХК Сочи

19:30 Витязь – Салават Юлаев

19:30 Динамо М – Динамо Мн

«Регулярка» НХЛ стартовала 4 октября 2024 года, заключительные матчи состоятся 18 апреля 2025 года. В очередном сезоне Национальной хоккейной лиги принимают участие 32 команды, каждая сыграет по 82 игры.

16 лучших клубов продолжат весной борьбу за Кубок Стэнли.

Хоккей: матчи НХЛ сегодня

22 февраля

20:30 Детройт – Миннесота

21:00 Филадельфия – Эдмонтон

23:00 Питтсбург – Вашингтон

Смотреть онлайн матчи НХЛ можно бесплатно по этой ссылке.

23 февраля

01:30 Баффало – Рейнджерс

02:00 Нэшвилл – Колорадо

02:00 Нью-Джерси – Даллас

02:00 Флорида – Сиэтл

03:00 Сент-Луис – Виннипег

03:00 Оттава – Монреаль

03:00 Торонто – Каролина

03:00 Бостон – Анахайм

03:00 Коламбус – Чикаго

05:00 Лос-Анджелес – Юта

06:00 Вегас – Ванкувер

21:00 Вашингтон – Эдмонтон

23:30 Питтсбург – Рейнджерс

Время начала матчей - московское.

Фото: Sports Illustrated.