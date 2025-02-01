Хоккей 2025: матчи на сегодня, смотреть онлайн

Регулярный чемпионат КХЛ 2024/2025 стартовал 3 сентября, завершится первый этап чемпионата 23 марта. В 17-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона. Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые сыграют в плей-офф.
Хоккей: матчи КХЛ сегодня
20 февраля
17:00 Автомобилист – Амур
17:30 Барыс – Северсталь
19:00 Локомотив – Куньлунь Ред Стар
19:30 Спартак – Сибирь
Смотреть онлайн матчи КХЛ в прямом эфире можно на официальном сайте КХЛ или на платформе «Кинопоиск».
21 февраля
17:00 Трактор – Лада
19:00 Ак Барс – Нефтехимик (Матч ТВ)
19:00 Торпедо – ХК Сочи
19:30 Витязь – Салават Юлаев
19:30 Динамо М – Динамо Мн
«Регулярка» НХЛ стартовала 4 октября 2024 года, заключительные матчи состоятся 18 апреля 2025 года. В очередном сезоне Национальной хоккейной лиги принимают участие 32 команды, каждая сыграет по 82 игры.
16 лучших клубов продолжат весной борьбу за Кубок Стэнли.
Хоккей: матчи НХЛ сегодня
22 февраля
20:30 Детройт – Миннесота
21:00 Филадельфия – Эдмонтон
23:00 Питтсбург – Вашингтон
Смотреть онлайн матчи НХЛ можно бесплатно по этой ссылке.
23 февраля
01:30 Баффало – Рейнджерс
02:00 Нэшвилл – Колорадо
02:00 Нью-Джерси – Даллас
02:00 Флорида – Сиэтл
03:00 Сент-Луис – Виннипег
03:00 Оттава – Монреаль
03:00 Торонто – Каролина
03:00 Бостон – Анахайм
03:00 Коламбус – Чикаго
05:00 Лос-Анджелес – Юта
06:00 Вегас – Ванкувер
21:00 Вашингтон – Эдмонтон
23:30 Питтсбург – Рейнджерс
Время начала матчей - московское.
Фото: Sports Illustrated.