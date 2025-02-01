Граница Брянской области с Украиной: показать на карте

Если смотреть на карту России, Брянская область расположена к югу-западу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра около 482 км.

Население Брянска составляет 373 тысячи человек.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины, протяженность границы составляет 350 км. Недалеко от границы расположены города Стародуб и Трубчевск, а также поселки Климово, Белая Березка, Суземка и Погар.

20 февраля. ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область, его целью может быть попытка перехватить повестку переговоров РФ и США, сообщает Telegram-канал SHOT. Предварительно, к наступлению готовятся более 5000 военных и свыше 200 единиц техники.

Передвижения в Сумской области войск ВСУ фиксируются в селах Палиевка, Гремячка и других.

Фото: Google Карты.