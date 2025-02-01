HR Новости

Где находятся Палиевка и Гремячка на карте Сумской области

Сегодня, 11:22 Автор: Андрей Моисеев




Где находятся Палиевка и Гремячка на карте Сумской области

Палиевка и Гремячка на карте Сумской области

Если смотреть на карту Украины, Палиевка и Гремячка расположены в Ямпольском районе в Сумской области, к северо-западу от областного центра.

Расстояние от Гремячка до границы с Россией составляет по прямой 26 километров, Палиевка находится в 36 километрах от российско-украинской границы.

20 февраля. ВСУ маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома у самой границы, готовя плацдарм для наступления на Брянскую область. Передвижения фиксируются в сёлах Палиевка, Гремячка и других, сообщает Telegram-канал SHOT. 

Фото: Google Карты.
  • Где находится Барвинково на карте Сумской области
  • Где находится Глухов на карте Сумской области
    •













    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    Где находятся Палиевка и Гремячка на карте Сумской области
    Граница Брянской области с Украиной: показать на карте
    Хоккей КХЛ 2025: расписание матчей на сегодня
    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Где находится Сумская область на карте Украины
    Граница Курской области с Украиной: показать на карте
    Где находятся Новые Юрковичи на карте Брянской области
    Где находится Ямполь на карте Сумской области
    Где находится Свердликово на карте Курской области
    Дроны ВСУ долетели до Сызрани: показать на карте, сколько километров


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru