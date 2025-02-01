Где находятся Палиевка и Гремячка на карте Сумской области

Если смотреть на карту Украины, Палиевка и Гремячка расположены в Ямпольском районе в Сумской области, к северо-западу от областного центра.

Расстояние от Гремячка до границы с Россией составляет по прямой 26 километров, Палиевка находится в 36 километрах от российско-украинской границы.

20 февраля. ВСУ маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома у самой границы, готовя плацдарм для наступления на Брянскую область. Передвижения фиксируются в сёлах Палиевка, Гремячка и других, сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: Google Карты.