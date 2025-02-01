HR Новости

«Зимородок» 3 сезон: смотреть онлайн турецкий сериал

Сегодня, 07:26 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал Зимородок 3 сезон

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.

3 сезон сериала «Зимородок»

Премьера 3 сезона сериала «Зимородок» состоялась 13 сентября 2024 года на турецком телеканале Star TV. В России 22 (95) серию можно смотреть 21 февраля в онлайн-кинотеатрах Иви (в 19:55) и START (в 21:00).

Дата выхода новых серий:

22 (95) серия — 21 февраля

23 (96) серия — 28 февраля

24 (97) серия — 7 марта

19 серия должна была выйти на экраны по графику 24 января, но ее отложили на неделю из-за трагических событий на горнолыжном курорте в Турции.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в Турции на канале Star TV в 2022 году. Заключительный эпизод первого сезона вышел в июне 2023 года. В первом сезоне было снято 36 серий и 37 во втором.

Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Оригинальное название - Yali Çapkini.

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Бурджу Алптекин.

Актеры - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.

Фото: Star TV.
  • «Клюквенный щербет» 3 сезон: смотреть онлайн турецкий сериал
  • «Спрячь меня»: смотреть турецкий сериал онлайн
    •



    Источник: HR Новости







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    24 февраля 2025 года выходной или рабочий день?
    «Зимородок» 3 сезон: смотреть онлайн турецкий сериал
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: смотреть онлайн турецкий сериал
    Где находится Славянск-на-Кубани на карте Краснодарского края
    Где находятся Палиевка и Гремячка на карте Сумской области
    Граница Брянской области с Украиной: показать на карте
    Хоккей КХЛ 2025: расписание матчей на сегодня
    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Где находится Сумская область на карте Украины
    Граница Курской области с Украиной: показать на карте


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru