24 февраля 2025 года выходной или рабочий день?

В 2025 году День защитника Отечества, который по традиции отмечается 23 февраля, выпадает на воскресенье.

Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Но бывают и исключения. Правительство РФ приняло решение в 2025 году порадовать дачников и перенести выходной день 23 февраля на четверг 8 мая.

Таким образом, понедельник 24 февраля будет рабочим днем, сообщает официальный сайт Госдумы РФ.

Фото: canva.com.