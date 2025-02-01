HR Новости

Хоккей КХЛ 2024/2025: расписание матчей на сегодня, результаты

Сегодня, 10:01 Автор: Андрей Моисеев




Матчи КХЛ 2025

Регулярный чемпионат КХЛ 2024/2025 стартовал 3 сентября, завершится первый этап чемпионата 23 марта. В 17-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.

Клубы разделены на четыре дивизиона. Расписание составлено таким образом, что каждый участник проведет в «регулярке» по 68 матчей. В плей-офф сыграют 16 лучших команд.

Расписание и результаты матчей КХЛ на сегодня

21 февраля
17:00 Трактор – Лада – 4:1
19:00 Ак Барс – Нефтехимик – 3:2 ОТ
19:00 Торпедо – ХК Сочи – 6:3
19:30 Витязь – Салават Юлаев – 3:1
19:30 Динамо М – Динамо Мн – 0:5

Смотреть онлайн матчи КХЛ в прямом эфире можно на официальном сайте КХЛ или на платформе «Кинопоиск».

22 февраля
14:00 Авангард – Амур
15:00 Автомобилист – Северсталь
15:00 Барыс – Адмирал
17:00 Локомотив – Сибирь
17:00 СКА – Куньлунь Ред Стар

23 февраля
14:00 Трактор – Нефтехимик
14:00 Спартак – Динамо Мн
14:30 Салават Юлаев – ЦСКА
17:00 Ак Барс – Лада

Время начала матчей - московское.
  • Расписание матчей 19 тура РПЛ сезона 2024/2025
  • Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей, результаты
    •



    Источник: HR Новости







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Где находится Новолюбовка на карте Луганской области
    «Шеф» 7 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Расписание матчей плей-офф КХЛ 2024/2025
    Хоккей КХЛ 2024/2025: расписание матчей на сегодня, результаты
    Пожар в Ростове-на-Дону: показать на карте склад макулатуры
    «Спрячь меня»: смотреть турецкий сериал онлайн
    Карта Донецкой области: ВС РФ освободили 5 населенных пунктов за неделю
    Где находятся Новоочеретоватое на карте Донецкой области
    Где находятся Новоселка на карте Донецкой области
    Где находятся Надеждинка на карте Донецкой области


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru