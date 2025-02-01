Хоккей КХЛ 2024/2025: расписание матчей на сегодня, результаты

Регулярный чемпионат КХЛ 2024/2025 стартовал 3 сентября, завершится первый этап чемпионата 23 марта. В 17-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.
Клубы разделены на четыре дивизиона. Расписание составлено таким образом, что каждый участник проведет в «регулярке» по 68 матчей. В плей-офф сыграют 16 лучших команд.
Расписание и результаты матчей КХЛ на сегодня
21 февраля
17:00 Трактор – Лада – 4:1
19:00 Ак Барс – Нефтехимик – 3:2 ОТ
19:00 Торпедо – ХК Сочи – 6:3
19:30 Витязь – Салават Юлаев – 3:1
19:30 Динамо М – Динамо Мн – 0:5
Смотреть онлайн матчи КХЛ в прямом эфире можно на официальном сайте КХЛ или на платформе «Кинопоиск».
22 февраля
14:00 Авангард – Амур
15:00 Автомобилист – Северсталь
15:00 Барыс – Адмирал
17:00 Локомотив – Сибирь
17:00 СКА – Куньлунь Ред Стар
23 февраля
14:00 Трактор – Нефтехимик
14:00 Спартак – Динамо Мн
14:30 Салават Юлаев – ЦСКА
17:00 Ак Барс – Лада
Время начала матчей - московское.