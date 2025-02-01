«Шеф» 7 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Первый сезон российского сериала «Шеф» рассказывает о талантливом сыщике Викторе Расторгуеве, который после скандала с применением оружия отправляется для прохождения службы в Санкт-Петербург.

В 7 сезоне Тихомиров и Кочевник продолжат борьбу за абсолютную власть. Новый начальник Расторгуева, генерал-лейтенант Морозов, требует от него навести порядок в городе.

Премьера 7 сезона сериала «Шеф» (Призраки прошлого) состоится 24 февраля 2025 года на телеканале НТВ в 20:00 мск.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера состоялась на телеканале НТВ 18 июня 2012 года. Заключительная серия дебютного сезона вышла 5 июля. В 1 сезоне было снято 24 серии.

1 сезон «Шеф»: 18 июня — 5 июля 2012 (24 серии)

2 сезон «Шеф-2»: 5—28 ноября 2013 (32 серии)

3 сезон «Новая жизнь»: 14—25 сентября 2015 (32 серии)

4 сезон «Игра на повышение»: 29 мая — 9 июня 2017 (20 серий)

5 сезон «Возвращение»: 14—24 сентября 2021 (20 серий)

6 сезон «Мужская работа»: 29 января — 15 февраля 2024 (30 серий)

7 сезон «Призраки прошлого»: 24 февраля — 7 марта 2025 (20 серий)

Смотреть онлайн сериал можно на платформе Premier. Первые пять сезонов можно смотреть бесплатно на сайте НТВ.

Жанр - детектив.

Страна — Россия.

Режиссер 7 сезона — Михаил Вассербаум.

Актеры — Андрей Чубченко, Кирилл Полухин, Игорь Ботвин, Эльдар Лебедев, Александр Рыбаков, Денис Синявский, Анна Миклош.

Фото: НТВ.