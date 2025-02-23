HR Новости

Шоу «Маска» 6 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн 23 февраля

Сегодня, 07:47 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Маска 6 сезон

В шоу «Маска» звезды российской эстрады выступают в необычных костюмах. Жюри, в которое входят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и приглашенная звезда, предстоит отгадать, кто скрывается за масками.

Участники шоу «Маска»: Богомол, Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыпленок.

Премьера 6 сезона состоялась 9 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по воскресеньям.

Во 2 выпуске зрители в голосовании спасли Огурчик, а члены жюри заставили снять маску Коровку (Агата Муцениеце).

Смотреть онлайн 3 выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ 23 февраля 2025, в 20:20 мск.

Фото: НТВ.
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    Источник: HR Новости







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