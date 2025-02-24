Разговоры о важном: тема на 24 февраля 2025 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 24 февраля 2025 года, будет посвящен теме «Моя малая родина».
Цель урока: актуализация и развитие представлений обучающихся о своей малой родине, ее вкладе в прошлое, настоящее и будущее страны; формирование ценностной установки на сопричастность к будущему своего региона и России. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.
Ближайшие темы «Разговоры о важном»:
3 марта — Международный женский день
10 марта — Массовый спорт в России
17 марта — День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека
Фото: разговорыоважном.рф.