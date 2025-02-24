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Разговоры о важном: тема на 24 февраля 2025 года

Сегодня, 08:58 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 24 февраля 2025

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 24 февраля 2025 года, будет посвящен теме «Моя малая родина».

Цель урока: актуализация и развитие представлений обучающихся о своей малой родине, ее вкладе в прошлое, настоящее и будущее страны; формирование ценностной установки на сопричастность к будущему своего региона и России. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Ближайшие темы «Разговоры о важном»:

3 марта — Международный женский день

10 марта — Массовый спорт в России

17 марта — День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека

Фото: разговорыоважном.рф.
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