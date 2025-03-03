Разговоры о важном: тема на 3 марта 2025 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 3 марта 2025 года, будет посвящен теме «Международный женский день».

Цель урока: формирование у обучающихся представлений о женщине в современном обществе (труженица, мать, воспитатель детей), рассказ о выдающихся женщинах ХХ века, прославившие Россию. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Ближайшие темы «Разговоры о важном»:

10 марта — Массовый спорт в России

17 марта — День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека

Фото: разговорыоважном.рф.