HR Новости

«Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 09:32 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Подслушано в Рыбинске

В один момент событие переворачивает жизнь журналиста небольшой провинциальной газеты. К Юре во время эпилептических припадков приходят видения, которые предсказывают убийства, происходящие в Рыбинске.

Интересный факт: сценарист Иван Баранов, который работал также над сериалами «Капельник» и «Гости из прошлого», родом из Рыбинска.

Премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» состоялась 30 января 2025 года в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START. Новые серии выходят еженедельно по четвергам. Всего в сериале 8 эпизодов.

Дата выхода новых серий:

6 серии — 27 февраля

7 серии — 6 марта

8 серии — 13 марта

Смотреть бесплатно 1 и 2 серии в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Жанр — детектив, комедия, триллер.

Режиссер — Петр Тодоровский.

Страна — Россия.

Актеры — Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Сергей Дьяков.

Фото: START.
  • «Против всех» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
  • «Последний богатырь. Наследие»: смотреть сериал онлайн
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн
    Трасса Юнаковка — Суджа: показать на карте
    Граница Курской области с Украиной: показать на карте
    «Зимородок» 3 сезон: турецкий сериал смотреть онлайн
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: турецкий сериал смотреть онлайн
    Разговоры о важном: тема на 3 марта 2025 года
    Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Рязани: показать на карте, сколько километров
    Шайбы Овечкина — сколько до рекорда Гретцки
    Где находятся Новоандреевка и Улаклы на карте Донецкой области
    Где находится Тополи на карте Харьковской области


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru