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«Зимородок» 3 сезон: смотреть онлайн турецкий сериал

Сегодня, 07:41 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал Зимородок 3 сезон

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.

3 сезон сериала «Зимородок»

Премьера 3 сезона сериала «Зимородок» состоялась 13 сентября 2024 года на турецком телеканале Star TV. В России 23 (96) серию можно смотреть 28 февраля в онлайн-кинотеатрах Иви (в 19:55) и START (в 21:00).

Дата выхода новых серий:

23 (96) серия — 28 февраля

24 (97) серия — 7 марта

25 (98) серия — 14 марта

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в Турции на канале Star TV в 2022 году. Заключительный эпизод первого сезона вышел в июне 2023 года. В первом сезоне было снято 36 серий и 37 во втором.

Хронометраж серий на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Оригинальное название - Yali Çapkini.

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Бурджу Алптекин.

Актеры - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.

Фото: Star TV.
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    Источник: HR Новости







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