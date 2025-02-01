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Расписание матчей 19 тура чемпионата РПЛ сезона 2024/2025

Сегодня, 08:03 Автор: Андрей Моисеев




Расписание матчей 19 тура РПЛ

В 19 туре чемпионата россии по футболу (РПЛ) сезона 2024/2025 состоятся два матча с приставкой «супер». «Зенит» будет принимать на своем поле ЦСКА, а московское «Динамо» проведет матч в гостях с «Ростовом».

Лидер чемпионата «Краснодар» будет играть дома с «Крыльями Советов», «Спартак» сыграет в Москве с «Оренбургом», «Локомотив» отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».

Расписание матчей 19 тура РПЛ:

28 февраля: 19:00 Динамо Мх – Локомотив.

1 марта: 14:00 Пари НН – Акрон, 16:30 Зенит – ЦСКА, 19:00 Ахмат – Рубин, 19:30 Краснодар – Крылья Советов.

2 марта: 14:00 Химки – Факел, 16:30 Спартак – Оренбург, 19:30 Ростов – Динамо М.
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    Источник: HR Новости







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