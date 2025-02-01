HR Новости

Расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2025

Сегодня, 08:59 Автор: Андрей Моисеев




Первая часть чемпионата России по лыжным гонкам пройдет в 2025 году состоится в Казани. Лучшие лыжники страны разыграют золотые медали на лыжно-биатлонном комплексе «Мирный».

Всего на этапе в Казани будут разыграны 11 комплектов медалей. В программу вошли скиатлоны, спринты, гонки с раздельным стартом свободным стилем, а также классические и смешанная эстафеты.

Смотреть онлайн трансляции гонок чемпионата России в Казани можно на телеканале «Матч ТВ».

Оставшиеся этапы ЧР состоятся в Сыктывкаре (22-23 марта), Апатитах (12 апреля) и Мончегорске (13 апреля).

Расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2025
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    Источник: HR Новости







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