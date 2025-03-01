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Шайбы Овечкина — сколько до рекорда Гретцки

Сегодня, 00:30 Автор: Андрей Моисеев




Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня

Продолжаем считать голы Александра Овечкина. Свой первый гол за океаном хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса». Сегодня на счету капитана «Вашингтона» 884 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Тампой», который состоялся 1 марта, Овечкин забросил шайбу в конце треьего периода.

Чтобы догнать лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, хоккеисту необходимо забить 10 шайб.

В первой тройке самых результативных расположились следующие хоккеисты:

1. Гретцки — 894 (1487 игр)
2. Овечкин — 884 (1470)
3. Горди Хоу — 801 (1767)

Наибольшую результативность Александр показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Босси.

Фото: thn.com
  • Победа «Вашингтона», 841-й гол Овечкина и три передачи россиян
  • Разгром в Питтсбурге, 840-я шайба Овечкина и 100-е очко Макдэвида
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    Источник: HR Новости







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