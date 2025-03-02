HR Новости

«Титаны» 2 сезон 6 серия: смотреть онлайн

Сегодня, 10:42 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Титаны на ТНТ 6 выпуск

«Титаны» — шоу телеканала ТНТ, в котором 111 атлетов из разных видов спорта поборются за приз 10 миллионов рублей.

Премьера 2 сезона состоялась 26 января 2025 года на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят еженедельно по воскресеньям.

Нейросеть не только отобрала лучших спортсменов страны, но и создала для них много интересных испытаний. Среди участников — олимпийские чемпионы Никита Нагорный (гимнастика), Александр Легков (лыжные гонки), Евгений Рылов (плавание), Роман Власов (греко-римская борьба), а также космонавт-испытатель Анна Кикина.

Смотреть онлайн 6 серию шоу «Титаны» можно 2 марта в 21:00 мск в эфире телеканала ТНТ.

Прошлые выпуски доступны в хорошем качестве на Rutube.

Фото: ТНТ.
  • «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» 7 выпуск: смотреть онлайн
  • «Звездные танцы» (2024) 7 выпуск: смотреть онлайн
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    «Титаны» 2 сезон 6 серия: смотреть онлайн
    Шоу «Маска» 6 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн
    «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» 7 выпуск: смотреть онлайн
    Шайбы Овечкина — сколько до рекорда Гретцки
    Где находится Гай-Кодзор на карте Кубани
    Где находятся Удомля и Калининская АЭС на карте Тверской области
    Карта Курской области: потери ВСУ, освобождены 4 населенных пункта за неделю
    Где находится Новая Сорочина на карте Курской области
    Расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2025
    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание, результаты


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru