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Анора (2024): смотреть фильм с Юрой Борисовым онлайн

Сегодня, 09:25 Автор: Андрей Моисеев




Смотреть фильм Анора 2024 с Юрой Борисовым

Фильм о любви сына русского олигарха Вани и нью-йоркской стриптизершы Аноры. Картина получила «Оскар» за лучший фильм в 2025 году.

«Анора» вышла в прокат в США 21 марта 2024 года, в России премьера картины состоялась в середине октября. Бюджет фильма составляет 6 млн долларов, кассовые сборы в мире превысили 38 млн долларов.

Юра Борисов, сыгравший в фильме роль подручного крестного отца Вани, не смог завоевать премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Смотреть онлайн фильм «Анора» можно в онлайн-кинотеатрах PREMIER, START, Wink, Иви и Okko.

Жанр — комедийная драма.

Режиссер — Шон Бэйкер.

Страна — США.

Актеры — Майки Мэдисон (Анора), Марк Эйдельштейн (Ваня), Юра Борисов (Игорь), Карен Карагулян (Торос), Ваче Товмасян (Гарник), Алексей Серебряков (Николай Захаров, отец Ивана), Дарья Екамасова (Галина Степановна, мать Ивана).

Фото: Reuters.
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    Источник: HR Новости







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