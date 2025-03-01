HR Новости

«Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 08:14 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Подслушано в Рыбинске

В один момент событие переворачивает жизнь журналиста небольшой провинциальной газеты. К Юре во время эпилептических припадков приходят видения, которые предсказывают убийства, происходящие в Рыбинске.

Интересный факт: сценарист Иван Баранов, который работал также над сериалами «Капельник» и «Гости из прошлого», родом из Рыбинска.

Премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» состоялась 30 января 2025 года в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START. Новые серии выходят еженедельно по четвергам. Всего в сериале 8 эпизодов.

Дата выхода новых серий:

7 серии — 6 марта

8 серии — 13 марта

Смотреть бесплатно 1 и 2 серии в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Жанр — детектив, комедия, триллер.

Режиссер — Петр Тодоровский.

Страна — Россия.

Актеры — Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Сергей Дьяков.

Фото: START.
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    Источник: HR Новости







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