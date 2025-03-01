Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание, результаты Сегодня, 09:26 Автор: Андрей Моисеев









С 28 февраля по 2 марта состоялись восемь матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты. «Пари НН» обыграл на своем поле «Акрон» (2:1), «Ахмат» выиграл у «Рубина» (2:1), «Химки» обыграли дома «Факел» (1:0), «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» (2:0). В четырех матчах победитель не был выявлен: «Динамо» Мх – «Локомотив» (1:1), «Зенит» – ЦСКА (0:0), «Краснодар» – «Крылья Советов» (1:1), «Ростов» – «Динамо» М (1:1). Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 перед 20 туром выглядит следующим образом. Расписание матчей 20 тура: 7 марта: 18:00 Пари НН – Краснодар, 20:15 Локомотив – Ахмат. 8 марта: 12:00 Оренбург – Ростов, 14:30 Факел – Зенит, 17:00 ЦСКА – Химки, 19:30 Динамо М – Динамо Мх. 9 марта: 16:30 Крылья Советов – Акрон, 19:30 Рубин – Спартак.

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Источник: HR Новости











