Разговоры о важном 10 марта 2025 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 10 марта 2025 года, будет посвящен теме «Массовый спорт в России».

Цель урока: формирование у обучающихся представлений о том, что спорт является важнейшей частью жизни современного человека, что развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Ближайшая тема «Разговоры о важном»:

17 марта — День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека.

Фото: разговорыоважном.рф.