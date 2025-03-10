HR Новости

Разговоры о важном 10 марта 2025 года

Сегодня, 11:55 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 10 марта 2025

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 10 марта 2025 года, будет посвящен теме «Массовый спорт в России».

Цель урока: формирование у обучающихся представлений о том, что спорт является важнейшей частью жизни современного человека, что развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Ближайшая тема «Разговоры о важном»:

17 марта — День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека.

Фото: разговорыоважном.рф.
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    Источник: HR Новости







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