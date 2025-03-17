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Разговоры о важном 17 марта 2025 года

Сегодня, 09:40 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 17 марта 2025

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 17 марта 2025 года, будет посвящен теме «День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека».

Цель урока: развитие у обучающихся представлений об Артеке как уникальном и современном комплексе из 9 лагерей, как пространстве для творчества, саморазвития и самореализации. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Ближайшие темы «Разговоры о важном»:

24 марта — пока не определена.

31 марта — Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского.

Фото: разговорыоважном.рф.
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