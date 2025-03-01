Где находится Суджа на карте Курской области

Если смотреть на карту Курской области, Суджа расположена к юго-западу от областного центра. Суджанский район граничит с Сумской областью, расстояние от Суджы до границы с Украиной составляет 9 км.

В городе проживают 5 тысяч человек, население района составляет 25 тысяч жителей.

9 марта. 1500 всушников остались в огненном мешке в Судже — за сутки ВС РФ ликвидировали 500 человек при попытке отступления, еще 100 взяли в плен. Бои идут на Пионерской улице в районе Суджанского маслодельного комбината, а также в Мирном и Бондаревке, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Google Карты.