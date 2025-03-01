Турнирная таблица РПЛ-2025 после 20-го тура, расписание, результаты Сегодня, 08:47 Автор: Андрей Моисеев









С 7 по 9 марта состоялись восемь матчей 20-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты. «Пари НН» уступил дома «Краснодару» (0:3), «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), «Оренбург» проиграл на своем поле «Ростову» (1:2), «Зенит» выиграл в Воронеже у «Факела» (2:0). ЦСКА одолел «Химки» (1:0), московское «Динамо» разгромило одноклубников из Махачкалы (4:0), «Акрон» победил в гостях «Крылья Советов» (2:0), «Рубин» в Казани переиграл «Спартак» (2:1). Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 20-го тура выглядит следующим образом. Расписание матчей 21-го тура: 15 марта: 12:00 Оренбург – Факел, 14:30 Химки – Ахмат, 17:00 Динамо Мх – Крылья Советов, 19:30 Локомотив – Динамо М. 16 марта: 13:00 Акрон – ЦСКА, 15:15 Рубин – Пари НН, 17:00 Ростов – Краснодар, 19:45 Спартак – Зенит.

Расписание матчей 20-го тура РПЛ 2024/2025 «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ











Источник: HR Новости











