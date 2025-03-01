HR Новости

Турнирная таблица РПЛ-2025 после 20-го тура, расписание, результаты

Сегодня, 08:47 Автор: Андрей Моисеев




С 7 по 9 марта состоялись восемь матчей  20-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты.

«Пари НН» уступил дома «Краснодару» (0:3), «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), «Оренбург» проиграл на своем поле «Ростову» (1:2), «Зенит» выиграл в Воронеже у «Факела» (2:0).

ЦСКА одолел «Химки» (1:0), московское «Динамо» разгромило одноклубников из Махачкалы (4:0), «Акрон» победил в гостях «Крылья Советов» (2:0), «Рубин» в Казани переиграл «Спартак» (2:1).

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 20-го тура выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня

Расписание матчей 21-го тура:

15 марта: 12:00 Оренбург – Факел, 14:30 Химки – Ахмат, 17:00 Динамо Мх – Крылья Советов, 19:30 Локомотив – Динамо М.

16 марта: 13:00 Акрон – ЦСКА, 15:15 Рубин – Пари НН, 17:00 Ростов – Краснодар, 19:45 Спартак – Зенит.
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    Источник: HR Новости







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