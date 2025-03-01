«Инспектор Гаврилов» 2 сезон: смотреть сериал онлайн

Мошенник Саша Медный в поезде присваивает себе имя и форму майора Гаврилова и становится блюстителем порядка в провинциальном Усть-Шахтинске.

Интересный факт: съемки сериала проходили в городе Одоев Тульской области.

Премьера 2 сезона сериала «Инспектор Гаврилов» состоялась 24 января 2025 года в онлайн-кинотеатре START. Всего во второй части снято 17 эпизодов.

Дата выхода новых серий:

9 серия — 14 марта

10 серия — 17 марта

11 серия — 21 марта

Премьера сериала состоялась 2 января 2024 года. Заключительная серия дебютного сезона вышла 19 февраля. В 1 сезоне было снято 17 серий.

Смотреть бесплатно 1 серию 1 сезона можно на платформе START.

Жанр — комедия.

Режиссеры — Кирилл Васильев, Анатолий Колиев.

Страна — Россия.

Актеры — Виктор Добронравов, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Денис Власенко, Андрей Петелько, Омар Алибутаев, Алексей Демидов, Никита Дювбанов.

Фото: START.