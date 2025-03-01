HR Новости

Сериал «Хозяин» 2 сезон: смотреть онлайн, дата выхода

Сегодня, 10:28 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Хозяин на НТВ

Известный боксер Егор Таранцев спустя 20 лет возвращается в родной город на похороны матери и вступает в противостояние с местной преступностью.

Премьера сериала состоялась на телеканале НТВ 20 марта 2023. Всего в первом сезоне было снято 10 эпизодов.

Когда смотреть по ТВ

Первый сезон сериала «Хозяин» можно смотреть на телеканале НТВ с 10 марта 2025 года. Каждый день с понедельника по пятницу канал показывает по две серии картины в 20:00 мск. Премьера второго сезона состоится 17 марта.

Премьера второго сезона состоится

Жанр — драма, триллер.

Режиссер — Мирослав Малич.

Страна — Россия.

Актеры — Денис Никифоров, Егор Дрозд, Ирина Таранник, Николай Козак, Сергей Шарифуллин, Петр Баранчеев, Дмитрий Лавров.

Фото: НТВ.
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    Источник: HR Новости







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