Сериал «Казанова» 2 сезон: смотреть онлайн, дата выхода Сегодня, 10:48 Автор: Андрей Моисеев









Аферист и обольститель Игорь Апрельцев гениально перевоплощается в людей самых разных профессий и выманивает деньги у женщин «с положением в обществе». Премьера сериала состоялась на Первом канале 9 ноября 2020 года. Всего в первом сезоне было снято 8 эпизодов. Когда смотреть по ТВ Второй сезон сериала «Казанова» можно смотреть на Первом канале с 3 марта 2025 года. Каждый день с понедельника по четверг канал показывает по одной серии картины в 22:00 мск. Жанр — детектив. Режиссеры — Кирилл Белевич, Сергей Комаров. Страна — Россия. Актеры — Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Олеся Железняк, Ирина Пегова, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Екатерина Редникова. Фото: Первый канал.

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Источник: HR Новости











