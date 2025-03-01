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Где находится слобода Белая на карте Курской области

Сегодня, 22:23 Автор: Андрей Моисеев




Где находится слобода Белая на карте Курской области

Если смотреть на карту Курской области, Беловский район расположен к юго-западу от областного центра на расстоянии 79 километров.

Слобода Белая является административным центром района. Население — 2590 человек.

Район граничит с Сумской областью Украины, минимальное расстояние от слободы Белая до границы составляет 21 км.

10 марта. Три человека погибли, девять пострадали, в том числе четверо подростков, при ударе ВСУ по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Фото: Google Карты.
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