Где находится Белая на карте Курской области

Три человека погибли, девять пострадали, в том числе четверо подростков, при ударе ВСУ 10 марта по торговому центру «Добрыня» в слободе Белая, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Если смотреть на карту Курской области, слобода Белая расположена к юго-западу от областного центра на расстоянии 79 километров. Население — 2590 человек.

Район граничит с Сумской областью Украины, минимальное расстояние от слободы до границы составляет 21 км.

Фото: Google Карты.