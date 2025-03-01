Показать карту Курской области: сколько освободили населенных пунктов Сегодня, 13:47 Автор: Андрей Моисеев









ВС России освободили в Курской области 12 населенных пунктов. 11 марта. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, сообщает Telegram-канал Минобороны. За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, орудие полевой артиллерии, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Фото: Google Карты.

Карта Донецкой области: ВС РФ освободили 4 населенных пункта за неделю Где находятся Успеновка и Борки на карте Курской области























