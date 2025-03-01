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Карта Курской области, граница с Украиной, карта боевых действий

Сегодня, 10:10 Автор: Андрей Моисеев




Показать на карте границу Курской области с Украиной

Карта Курской области с районами на границе с Украиной.

Районы Курской области на границе с Украиной

Область на карте Курской области, где ведутся боевые действия.

Район ведения боевых действий в Курской области

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью Украины, протяженность границы составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

Основные боестолкновения с ВСУ происходят в Суджанском районе Курской области.

Фото: Google Карты.
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    Источник: HR Новости







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