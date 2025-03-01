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Карта Курской области на сегодня: ВС РФ освободили пять населенных пунктов

Сегодня, 13:01 Автор: Андрей Моисеев




Карта Курской области

Освобожденные населенные пункты на 11 марта:

ВС РФ освободили 12 населенных пунктов в Курской области

Освобожденные населенные пункты на 12 марта:

ВС РФ освободили 5 населенных пунктов в Курской области

ВС России освободили в Курской области 17 населенных пунктов за два дня.

11 марта. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, сообщает Telegram-канал Минобороны.

12 марта. Освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Фото: Google Карты.
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