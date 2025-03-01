Карта Курской области на сегодня: ВС РФ освободили пять населенных пунктов Сегодня, 13:01 Автор: Андрей Моисеев









Освобожденные населенные пункты на 11 марта: Освобожденные населенные пункты на 12 марта: ВС России освободили в Курской области 17 населенных пунктов за два дня. 11 марта. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, сообщает Telegram-канал Минобороны. 12 марта. Освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Фото: Google Карты.

Где находятся Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина на карте Курской обл ... Карта Донецкой области: ВС РФ освободили 4 населенных пункта за неделю























