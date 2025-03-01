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Где находятся Новомарково и Днепроэнергия на карте Донецкой области

Сегодня, 14:56 Автор: Андрей Моисеев




Новомарково и Днепроэнергия на карте ДНР

Новомарково на карте ДНР

Днепроэнергия на карте ДНР

12 марта.  ВС России подразделениями группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Днепроэнергия в ДНР, подразделения «Южной» группировки войск освободили Новомарково в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Где находятся на карте Донецкой области? Село Днепроэнергия расположено Великоновоселковском районе, в 8 километрах к северу от районного центра. Село Новомарково находится в Краматорском районе ДНР, в 14 километрах к северо-западу от Бахмута (Артемовска).

Фото: Google Карты.
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