Где находятся Новомарково и Днепроэнергия на карте Донецкой области

12 марта. ВС России подразделениями группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Днепроэнергия в ДНР, подразделения «Южной» группировки войск освободили Новомарково в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал Минобороны.
Где находятся на карте Донецкой области? Село Днепроэнергия расположено Великоновоселковском районе, в 8 километрах к северу от районного центра. Село Новомарково находится в Краматорском районе ДНР, в 14 километрах к северо-западу от Бахмута (Артемовска).
Фото: Google Карты.