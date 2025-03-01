«Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн

В один момент событие переворачивает жизнь журналиста небольшой провинциальной газеты. К Юре во время эпилептических припадков приходят видения, которые предсказывают убийства, происходящие в Рыбинске.
Интересный факт: сценарист Иван Баранов, который работал также над сериалами «Капельник» и «Гости из прошлого», родом из Рыбинска.
Премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» состоялась 30 января 2025 года в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START. Всего в сериале 8 эпизодов.
Дата выхода:
8 серии — 13 марта
Смотреть бесплатно 1 и 2 серию на платформах PREMIER и START.
Жанр — детектив, комедия, триллер.
Режиссер — Петр Тодоровский.
Страна — Россия.
Актеры — Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Сергей Дьяков.
Фото: START.