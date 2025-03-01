Шайбы Овечкина — сколько до рекорда Гретцки

Продолжаем считать голы Александра Овечкина. Свой первый гол за океаном хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса». Сегодня на счету капитана «Вашингтона» 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Сиэтлом», который состоялся 10 марта, нападающий забросил шайбу в конце третьего периода.

Чтобы догнать лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, хоккеисту необходимо забить 8 шайб.

В первой тройке самых результативных расположились следующие хоккеисты:

1. Гретцки — 894 (1487 игр)

2. Овечкин — 886 (1475)

3. Горди Хоу — 801 (1767)

Наибольшую результативность Александр показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Босси.

Фото: thn.com