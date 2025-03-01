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Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Сегодня, 09:49 Автор: Андрей Моисеев




Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В четвертьфинале главного европейского клубного футбольного турнира встретятся представители пяти стран.

8 апреля «Арсенал» примет на своем поле мадридский «Реал», «Бавария» в Мюнхене проведет поединок с «Интером». На следующий день «ПСЖ» встретится с «Астон Виллой», «Барселона» сыграет с дортмундской «Боруссией», сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ответные поединки состоятся 15 и 16 апреля.

Финальный матч Лиги чемпионов является пройдет 31 мая на «Арене Мюнхен» в Германии.

Фото: УЕФА.
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