Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов Сегодня, 09:49 Автор: Андрей Моисеев









Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В четвертьфинале главного европейского клубного футбольного турнира встретятся представители пяти стран. 8 апреля «Арсенал» примет на своем поле мадридский «Реал», «Бавария» в Мюнхене проведет поединок с «Интером». На следующий день «ПСЖ» встретится с «Астон Виллой», «Барселона» сыграет с дортмундской «Боруссией», сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций. Ответные поединки состоятся 15 и 16 апреля. Финальный матч Лиги чемпионов является пройдет 31 мая на «Арене Мюнхен» в Германии. Фото: УЕФА.

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