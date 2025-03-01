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Фигурное катание: смотреть онлайн прямой эфир Кубка Первого канала

Сегодня, 10:27 Автор: Андрей Моисеев




Смотреть онлайн Кубок Первого канала по фигурному катанию в Москве

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет 15-16 марта в Челябинске на арене «Трактор».

В первый день (с 12:00 мск) с короткой программой выступят пары, женщины и мужчины, а также пройдет конкурс мастерства на льду. В воскресенье (12:00) произвольную программу покажут танцоры на льду, женщины и мужчины. Завершится день командной эстафетой.

Смотреть онлайн прямой эфир Кубка Первого канала по фигурному катанию можно на сайте 1 канала и на платформе RUTUBE. На странице представлен состав участников турнира.

Фото: Первый канал.
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