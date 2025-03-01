HR Новости

Сериал «Казанова» 2 сезон: смотреть онлайн, дата выхода

Сегодня, 11:51 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Казанова на Первом канале

Аферист и обольститель Игорь Апрельцев гениально перевоплощается в людей самых разных профессий и выманивает деньги у женщин «с положением в обществе».

Премьера сериала состоялась на Первом канале 9 ноября 2020 года. Всего в первом сезоне было снято 8 эпизодов.

Когда смотреть по ТВ

Второй сезон сериала «Казанова» можно смотреть на Первом канале с 3 по 13 марта 2025 года. Каждый день с понедельника по четверг канал показывает по одной серии картины в 22:00 мск.

Жанр — детектив.

Режиссеры — Кирилл Белевич, Сергей Комаров.

Страна — Россия.

Актеры — Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Олеся Железняк, Ирина Пегова, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Екатерина Редникова.

Фото: Первый канал.
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    Источник: HR Новости







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