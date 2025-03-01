Карта Курской области, граница с Украиной, карта боевых действий

Карта Курской области с районами на границе с Украиной.

Область на карте Курской области, где ведутся боевые действия.

13 марта: сколько осталось освободить населенных пунктов.

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью Украины, протяженность границы составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

Основные боестолкновения с ВСУ происходят в Суджанском районе Курской области.

13 марта. ВС России осталось освободить всего шесть населенных пунктов Курской области до полного контроля региона.

ВСУ все еще находятся в Заолешенке, Рубанщине, Гоголевке, Олешне, Гуево и селе Горналь, сообщает Telegram-канал Mash.

В Заолешенке зачищено 60–70% территорий, в Гуево контролируются российскими войсками северная и северо-восточная части села, в Гоголевке и Горналь идут бои.

Фото: Google Карты.