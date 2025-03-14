Показать Сумскую область на карте Украины

Если смотреть на карту Украины, Сумская область расположена к востоку от Киева. Расстояние от столицы Украины до областного центра составляет по прямой 304 км.

Население Сумской области составляет 1 034 тыс. человек.

Сумская область имеет границу с Брянской, Курской и Белгородской областями России, протяженность границы составляет 562 км. Крупные населенный пункты — Сумы (264 тыс.), Конотоп (87 тыс.), Шостка (75 тыс.), Ахтырка (48 тыс.).

14 марта. В восьми населенных пунктах Сумского района объявили эвакуацию населенных пунктов. Данная мера коснется населенных пунктов в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах Сумского района, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной администрации.

Фото: Google Карты.