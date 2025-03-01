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Расписание матчей 21-го тура РПЛ 2024/2025

Сегодня, 14:32 Автор: Андрей Моисеев




Расписание матчей 21 тура РПЛ

В 21 туре чемпионата России по футболу 2024/2025, который проводит РПЛ, состоятся три матча с приставкой «супер».

Лидер первенства «Краснодар» встретится в гостях с «Ростовом», «Локомотив» будет принимать на своем поле московское «Динамо», «Спартак» сыграет дома с «Зенитом», сообщает официальный сайт РПЛ.

Расписание матчей 21-го тура РПЛ:

15 марта: 12:00 Оренбург – Факел, 14:30 Химки – Ахмат, 17:00 Динамо Мх – Крылья Советов, 19:30 Локомотив – Динамо М.

16 марта: 13:00 Акрон – ЦСКА, 15:15 Рубин – Пари НН, 17:00 Ростов – Краснодар, 19:45 Спартак – Зенит.

Время — московское.

Фото: ФК Зенит.
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