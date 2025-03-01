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На карте Суджы: ВСУ нанесли удар по краеведческому музею

Сегодня, 23:16 Автор: Андрей Моисеев




Краеведческий музей на карте Суджы

Если смотреть на карту Курской области, Суджа расположена к юго-западу от областного центра. Суджанский район граничит с Сумской областью, расстояние от Суджы до границы с Украиной составляет 9 км.

14 марта. ВСУ нанесли удар по краеведческому музею в Судже, погибла сотрудница, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Суджанский районный краеведческий музей основан 22 мая 1962 года и расположен на улице Карла Либкнехта.

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Курской области с 15 марта 2025 года вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы

ВС России подразделениями группировки войск «Север» 13 марта освободили населенный пункт Суджа.

Фото: Google Карты.
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