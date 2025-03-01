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«Спрячь меня»: смотреть турецкий сериал онлайн

Сегодня, 07:53 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал Спрячь меня

Турецкий сериал «Спрячь меня» - это история о том, как наследник богатой семьи влюбляется в служанку своей избалованной невесты.

Сколько серий в сериале «Спрячь меня»

Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2023 году. Заключительный эпизод первого сезона вышел 2 мая 2024 года. Всего за один сезон было снято 26 серий (длина каждой — около двух часов).

В России сериал «Спрячь меня» зрители могут смотреть онлайн по телеканалу «Домашний» с 15 февраля 2025 года (по субботам и воскресеньям в 19:00 мск). Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

На сайте телеканала можно бесплатно смотреть первые 32 эпизода картины.

Все серии доступны для просмотра на платформах Иви и Okko.

Оригинальное название — Sakla Beni.

Жанр — драма, мелодрама.

Страна — Турция.

Режиссер — Надим Гюч.

Актеры — Ураз Кайгыларолу, Джемре Байсел, Асуде Калебек, Шенай Гюрлер, Джейда Дювенджи, Нилюфер Ачикалын, Севинч Эрбулак, Низам Намидар, Гёкшен Атеш, Камиль Гюлер.

Фото: Star TV.
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    Источник: HR Новости







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