«Поднятие уровня в одиночку» 2 сезон: смотреть аниме онлайн, дата выхода Сегодня, 08:31 Автор: Андрей Моисеев









Аниме «Поднятие уровня в одиночку» рассказывает историю о Сон Джин У, ранее известном как «самый слабый охотник». Во 2 сезоне Джин У, обладающий способностью воскрешать монстров, сталкивается с новыми, более опасными противниками, стремясь защитить Землю от надвигающейся угрозы. Премьера состоялась 7 января 2024 года, заключительная серия дебютного сезона была показана 31 марта. Всего в первом сезоне вышло 12 серий. Второй сезон в России выходит еженедельно по воскресеньям. Смотреть бесплатно онлайн на RUTUBE с русской озвучкой от AniBaza (13 серий). Дата выхода 11 серия — 16 марта. 12 серия — 23 марта. 13 серия — 30 марта. Оригинальное название — Ore dake Level Up na Ken. Страна — Япония. В главных ролях — Таито Бан, Гэнта Накамура, Харуна Микава, Рина Хонидзуми, Макото Фурукава, Рёсукэ Хига, Икуто Канэмаса.

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Источник: HR Новости











