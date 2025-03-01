«Поднятие уровня в одиночку» 2 сезон: смотреть аниме онлайн, дата выхода

Аниме «Поднятие уровня в одиночку» рассказывает историю о Сон Джин У, ранее известном как «самый слабый охотник».
Во 2 сезоне Джин У, обладающий способностью воскрешать монстров, сталкивается с новыми, более опасными противниками, стремясь защитить Землю от надвигающейся угрозы.
Премьера состоялась 7 января 2024 года, заключительная серия дебютного сезона была показана 31 марта. Всего в первом сезоне вышло 12 серий.
Второй сезон в России выходит еженедельно по воскресеньям.
Смотреть бесплатно онлайн на RUTUBE с русской озвучкой от AniBaza (13 серий).
Дата выхода
11 серия — 16 марта.
12 серия — 23 марта.
13 серия — 30 марта.
Оригинальное название — Ore dake Level Up na Ken.
Страна — Япония.
В главных ролях — Таито Бан, Гэнта Накамура, Харуна Микава, Рина Хонидзуми, Макото Фурукава, Рёсукэ Хига, Икуто Канэмаса.